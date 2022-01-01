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خطة ذكية من ريال مدريد مع بنزيما قبل الكلاسيكو - سما الإخبارية

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خطة ذكية من ريال مدريد مع بنزيما قبل الكلاسيكو

الخميس 29 سبتمبر 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة ذكية من ريال مدريد مع بنزيما قبل الكلاسيكو



وكالات / سما /

وضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خطة ذكية من أجل كريم بنزيما، رأس حربة الفريق، قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة ضد برشلونة، بالتعاون مع المعد البدني، أنطونيو بينتوس.

ويغيب بنزيما عن صفوف الريال في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، لكن الفرنسي تخلص من مشاكله وأصبح جاهزاً للدفاع عن ألوان الميرينجي من جديد، بدايةً من لقاء اوساسونا في الجولة القادمة من الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن أنشيلوتي لا يريد المخاطرة ببنزيما بأي حال من الأحوال، كي لا يتعرض لانتكاسة ويصاب من جديد، وبالتالي يفقده الفريق في الكلاسيكو، مثلما غاب عن آخر كلاسيكو بين الفريقين.

الفكرة الأساسية التي يريد أنشيلوتي وبينتوس تطبيقها تتعلق بعدم حصول بنزيما على أكثر من 60 دقيقة لعب في أول مباراة ضد أوساسونا، ثم الزيادة في معدل الدقائق بشكل تدريجي، حتى يتمكن بعد ذلك من لعب 90 دقيقة كاملة أمام خيتافي في ديربي مدريد.

ويهدف المدرب والمعد البدني بهذه الخطة وصول بنزيما لأفضل حالة بدنية وذهنية ممكنة للكلاسيكو، الذي سيقام في سانتياجو بيرنابيو في السادس عشر من أكتوبر.

#ريال مدريد #كلاسيكو #كريم بنزيما #برشلونة

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