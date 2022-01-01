البكري: 15 مسجدا تعرضت لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية 2022

رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن 15 مسجدا تعرضت لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ بداية العام الجاري.

وأوضح البكري في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل سياسة احتلالية ترمي إلى إتاحة المجال أمام المستوطنين للعمل دون أية ضوابط أو قيود، حتى فيما يتعلق بالأماكن الدينية والمساجد، بهدف الدفع بالمنطقة إلى حرب دينية لا يمكن تحديد نتائجها على المنطقة بأسرها.

ووثق تقرير تعده دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأوقاف، إخطار سلطات الاحتلال بهدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا، إضافة إلى مئذنة قائمة، كما قامت طواقم بلدية الاحتلال في القدس باقتحام قرية العيسوية وأخطرت بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى، تحت تهديد بالهدم عبر قرار إداري.

وفي محافظة طولكرم، اقتحم الاحتلال مسجد كفر عبوش القديم، في ساعات ما قبل الفجر برفقة ما يسمى "سلطة الآثار" التي قامت بتصوير الأجزاء الداخلية من المسجد.

وسلم الاحتلال إخطارا بوقف العمل في مسجد في قرية مردا في محافظة سلفيت، وأخطر بوقف أعمال الترميم الجارية في مقام النبي صالح في بلدة ترقوميا، علما بأن أعمال الترميم جارية في الموقع منذ عدة شهور للحفاظ على هذا المعلم التاريخي الأثري الديني.

وأخطرت سلطات الاحتلال، بمنع أداء الصلاة في مسجد الحميدية ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، أو إجراء أعمال الترميم فيه، واستصلاح الأراضي المحيطة به، بزعم أنها منطقة أثرية، وأخطرت بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم جنوب شرق يطا، في محافظة الخليل.

ورصد التقرير قيام مستوطنين بحرق مدخل مسجد "عباد الرحمن" في زيتا جماعين، في محافظة نابلس ما أدى لحدوث أضرار في سجاده، وخطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد، كما هدم الاحتلال مسجدا في تجمع "عرب الرماضين" الجنوبي في قلقيلية، وهاجم مستوطنون بلدة عوريف وحطموا نوافذ مسجد الرباط، وعاثوا خرابا وفسادا بمسجد "التقوى" بالتوانه في مسافر يطا، وكذلك مسجد القزازين بالخليل، بعد تدنيسه وتفتيشه من قبل جيش الاحتلال، واعتدى مستوطنون على مسجد السنية في البلدة القديمة من الخليل، بإلقاء زجاجات الخمر في باحاته، وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مسجد الزاوية الأميرية، بالباطون سابقا، وتستمر في إغلاقه إضافة إلى وضع حاجز احتلالي ملاصق له.

وأشار التقرير إلى أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت، محيط مسجد النبي يونس في مدينة حلحول تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح المنازل المحيطة بالمسجد، وتخلل ذلك محاولة خلع شبابيك المسجد.

كما اعتدت قوات الاحتلال على مسجد صلاح الدين في أبو ديس، وقامت بتخريب محتوياته والحقت به أضرارا عديدة، كما اقتحمت مسجد سكاكا بسلفيت.

وكانت العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأوقاف قد وثَّقت في عام 2021، الاعتداء على أكثر من 10 مساجد في الضفة، إضافة إلى العشرات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.