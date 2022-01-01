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هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد في مرحلة حرجة جدًا

الخميس 29 سبتمبر 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد في مرحلة حرجة جدًا



رام الله / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، عن تطورات الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان  ناصر أبو حميد (49 عامًا) من مدينة رام الله، حيث أظهرت نتائج الفحوصات الأخيرة انتشار السرطان في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والسابعة من العظام، بالاضافة إلى الدماغ  وباقي أنحاء جسده.


ويعاني أبو حميد من نزول حاد في الوزن، وآلام شديدة في أنحاء مختلفة من جسده، إلى جانب ضعف مستمر بالعضلات وكأنه مصاب بضمور، حيث لا يستطيع المشي إلا بواسطة كرسي متحرك وتلازمه أنبوبة الأكسجين بشكل مستمر، وهو بحاجة ماسة إلى علاج طبيعي حتى يستطيع تحريك أطرافه، في ظل مماطلة متعمدة من عيادة السجن والاكتفاء باعطائه المسكنات فقط، خاصة بعد وقف العلاج الكيماوي له.


وناشدت هيئة الأسرى، كافة الجهات الرسمية والشعبية، المحلية والدولية، بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، و العمل على إعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.

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