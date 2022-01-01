الإضراب الشامل يعم جنين حدادا على أرواح الشهداء وسط تحليق لطائرات الاحتلال

رام الله / سما /

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظة جنين، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها أمس الأربعاء.

كما خيمت أجواء الاستنفار والترقب في مخيم جنين فجر اليوم الخميس، بعد تحليق طاىرات الاحتلال على ارتفاع منخفض حتى ساعات الصباح، وانتشر المقاومون في عدة مواقع للتصدي للاحتلال.

ومنذ ساعات الصباح عم الإضراب التجاري الشامل والحداد مدينة جنين وبلداتها وقراها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وشلت كافة أوجه الحياة، وأغلقت المؤسسات الرسمية والشعبية، إضافة للمدارس والجامعات أبوابها، وعمت أجواء الغضب والسخط ازاء جريمة الاحتلال التي أسفرت 4 شهداء و44 جريحا.

وأعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام المحاكم، بينما تزينت جدران المنازل بصور الشهداء الأربعة، كما غصت مواقع التواصل بصورهم ومنشوراتهم الأخيرة التي أثارت تفاعلا كبيرا.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين إلى يوم غضب ردا على جرائم الاحتلال، وتصعيد المواجهات في كافة مواقع التماس.