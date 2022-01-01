فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- غليان في الضفة
- يوم من المواجهات والمظاهرات في الضفة الغربية بعد قتل أربعة فلسطينيين في مخيم جنين
- رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تصفيات عينية بواسطة الطائرات المسيرة
- لجنة الانتخابات المركزية تشطب اسم شيكلي من قائمة الليكود لأنه لم يستقيل من حزبه السابق
* "معاريف":
- اعتقال 14 فلسطينيا في القدس واحتجاجات واسعة على اقتحام الأقصى وأحداث جنين
- معبر الكرامة سيفتح الشهر المقبل 24 ساعة يوميا (تجريبي)
- وزيرة الداخلية الإسرائيلية لعائلة فادي القنبر منذ عملية في القدس: عليكم مغادرة القدس خلال اسبوع
- تقرير: 95% من المصابين بسرطان البروستات الخطير هم من اليهود
* "هآرتس":
- أحداث جنين تقرب إسرائيل إلى عملية واسعة هي لا تريدها
- الضغط سينفجر في القدس: مواصلة الاحتجاجات في القدس الشرقية
- مركز في الشباك أمر بتفتيش امرأة فلسطينية في أماكن حساسة من جسدها، ورئيس الشباك السابق أوصى بطرده إلا أن الجديد قام بترقيته