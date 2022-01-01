رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد أربعة شبان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها أمس الأربعاء، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- 4 شهداء وعشرات الجرحى في عدوان على جنين ومخيمها

- الرئاسة: إرادة شعبنا وعزيمته أقوى من الاحتلال وطغيانه

- جنين.. وعي السبابة قد بلغ النار

- اشتية: إسرائيل تستفرد بشعبنا وسط انشغال العالم بالأزمات الأخرى

- أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية تؤيد حركة (BDS) ومقاطعة إسرائيل

- كوخافي يصدر تعليمات لجنوده بتنفيذ اغتيالات في الضفة بواسطة الطائرات المسيرة

- وينسلاند: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين يتطلب جهودا جماعية

* "القدس":

- 4 شهداء و44 جريحا في عدوان على جنين ومخيمها

- حداد وإضراب ومسيرات

- استنكار واسع ودعوات لتوفير الحماية لشعبنا

- كوخافي يعطي تعليمات بتنفيذ اغتيالات

- مستوطنون يعتدون على المواطنين وعشرات الإصابات بينها حالات خطيرة

- عائلة الشهيد الشحام تتسلم جثمانه اليوم ليلاً

- وينسلاند: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين يتطلب جهوداً دولية جماعية

- سفير أميركا في إسرائيل: الضفة على شفا الانفجار

- مواصلة اقتحام المسجد الأقصى

- وفد دبلوماسي وحقوقي يطلع على الوضع الإنساني في مسافر يطا

* "الأيام":

- 4 شهداء و50 مصابا في الاعتداء على مخيم جنين

- الاحتلال يصادق على تنفيذ اغتيالات في الضفة بوساطة الطائرات المسيرة

- مسيرات وتظاهرات غاضبة في الضفة وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق

- مواجهات ليلية مع الاحتلال في أنحاء القدس

- إصابات في بيت أمر واقتحام العروب وحوسان

- إصابتان حرجتان خلال المواجهات شمال البيرة

- تسليم جثمان الشهيد الشحام مساء اليوم

- الاحتلال يمهل عائلة الشهيد القنبر أسبوعاً لمغادرة القدس

- إصابة 21 مواطنا في اعتداء المستوطنين على قرية مادما

- بروكسل: الوضع بالضفة هش للغاية