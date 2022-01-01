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الاحتلال يعتقل شابا من رمانة ويداهم عدة منازل في يعبد

الخميس 29 سبتمبر 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من قرية رمانة غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم هاني عتابا، أثناء تواجده على مفترق قرية رمانة، واستولت على دراجته النارية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واستجوبت ساكنيها، وعرف من أصحاب المنازل: الأسير المحرر أحمد زهير حرز الله، وفيصل الكيلاني.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز المتنقلة في مناطلق مختلفة من محافظة جنين، كما أعاق جنود الاحتلال على حاجز عسكري "دوتان" حركة تنقل المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين موقع مستوطنة "حوميش" المخلاة جنوب جنين، وقاموا بأعمال استفزازية على شارع جنين نابلس، تحت حراسة قوات الاحتلال.

#يعبد #الاحتلال #جنين

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