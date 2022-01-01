أحدهما زفافه غدًا .. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في القدس والضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، 11 مواطنًا من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة، والضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبدالرحمن منصور شقيق الشهيدة "سوسن"، من بلدة بدو شمال غربي القدس، وذلك قبل يوم واحد من موعد زفافه.

كما اعتقل المحرر زهران زهران من نفس البلدة التي شهدت اقتحامًا واسعًا وسط مواجهات مع الشبان الغاضبين.

واعتقل الشابين، أمير حازم الصياد، ومصطفى أبو الهوى من منزلهما في بلدة الطور، إلى جانب بركات الزعتري، وزرق الصياد، وداود أبو حطب، وجميعهم من القدس المحتلة.

وفي الضفة، اعتقل عمر هاشم اخليل من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

فيما اعتقل 3 شبان من قرية صير شرق قلقيلية، وهم: ساهر زعرور، ماهر زعرور، عماد شري.