إصابات برصاص الاحتلال في دورا قضاء الخليل

رام الله / سما /

أصيب 12 فلسطينيا على الأقل فجر اليوم الخميس، بجراح متفاوتة، وذلك خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة دورا قضاء الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 3 أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا، فجر اليوم، أدخلت الإصابات لمستشفى دورا الحكومي وجميعها مستقرة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تقديم الإسعافات والعلاجات إلى 12 فلسطينيا في دورا الذين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

يأتي ذلك، فيما تعرضت سيارة يستقلها مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، لإطلاق نار من مقاومين قرب مستوطنة "نغوهوت" بمدينة الخليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "سيارة وصلت إلى بوابة بلدة نجوت في جبل الخليل، وأفاد السائق بإطلاق النار عليه على طريق خورسا بين أدورييم ونغوت في جبل الخليل".

وذكرت أن المنفذين انسحبوا من مكان العملية دون وقوع إصابات.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب أن أضرارا وقعت بالمركبة، ولم تكن هناك إصابات، وأن قوات الجيش تقوم بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم.

إلى ذلك، أعلنت كتائب المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذها عملية إطلاق نار، مساء الأربعاء، تجاه مركبة للمستوطنين بمدينة الخليل، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفهم.

وقالت كتائب المجاهدين في بلاغ عسكري فجر اليوم الخميس، هو الأول من نوعه لها بالضفة "يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد الصابر يا أهل القدس.. يا أهل ضفة الأحرار ضفة الثوار.. يا أهل غزة العزة.. يا فلسطينيي الداخل والخارج.. نزف إليكم بشرى قيام كتائب المجاهدين – الضفة الفلسطينية خلية رقم 314 بتنفيذ عملية إطلاق النار الأربعاء، وذلك قرب مثلث خرسا جنوب مدينة دورا الخليل".

وبينت أن "قيامنا بهذه العملية هو رد على جرائم العدو الصهيوني بحق أهلنا ومقاومينا في جنين البطولة والفداء التي ارتقى فيها صباح يوم أمس أربعة شهداء، وردا على اقتحامات العدو للمسجد الأقصى".