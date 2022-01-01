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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

الخميس 29 سبتمبر 2022 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة حارا الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل حارا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاحد، فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصرا. 

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