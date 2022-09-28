  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو تندد بممارسات تل أبيب ضد الفلسطينيين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تندد بممارسات تل أبيب ضد الفلسطينيين



موسكو/سما/

أعربت موسكو عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، وأشارت إلى أنها تهدد دول المنطقة وتنذر بتأجيج الوضع هناك.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن إن "الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية تتجاوز الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، لتؤثر على الدول العربية المجاورة باستفزاز حوادث عديدة تنتهك سيادتها"، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول سوريا ولبنان.

وأضاف: "نعارض مثل هذه الأساليب لحماية الأمن القومي، والتي تؤدي إلى خلق تهديدات لدول أخرى وتنذر بتأجيج الوضع في المنطقة ككل. ونعتقد أن على المجتمع الدولي أن يلعب دوره البناء في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وفي التخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة".

#فلسطين #سوريا #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

جنين : 4 شهداء بينهم شقيق الشهيد رعد خازم خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال

بالفيديو: ماذا قال والد الشهيد رعد خازم بعد استشهاد ابنه الثاني؟

بالفيديو: لحظة تفجير المقاومين لعبوات ناسفة ضد جيش الاحتلال في مخيم جنين

الاحتلال ينقل رسالة إلى السلطة الفلسطينية و يصادق على الاغتيالات من الجو بالضفة

الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء الانضمام إلى روسيا

أسعار صرف العملات

النخالة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بالرد على جرائم الاحتلال في جنين والضفة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال ينقل رسالة إلى السلطة الفلسطينية و يصادق على الاغتيالات من الجو بالضفة

hWxjr

استنفار إسرائيلي بعد إطلاق نار على سيارة للمستوطنين قرب الخليل

Screenshot_46

بالفيديو: مشاهد حصرية للاشتباكات المسلحة بين المقاومين والاحتلال في جنين

Screenshot_44

بالفيديو: لحظة تفجير المقاومين لعبوات ناسفة ضد جيش الاحتلال في مخيم جنين

photo_2022-09-28_13-56-43

الضفة تنتفض من أجل جنين.. عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية