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كنائس بيت لحم تقرع أجراسها حدادا على شهداء جنين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
كنائس بيت لحم تقرع أجراسها حدادا على شهداء جنين



بيت لحم/سما/

 قرعت الأربعاء، أجراس كنيسة المهد، وكنائس مدينة بيت لحم، حدادا على أرواح 4 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال كاهن رعية الروم الأرثوذكس في كنيسة المهد (وسط) الأب عيسى ثلجية  إن “الأجراس قرعت حدادا على أرواح الشهداء، وأقيمت الصلوات بالكنيسة ترحماً على الشهداء والدعاء بالشفاء للجرحى والإفراج عن أسرانا”.

وأضاف ثلجية، “اليوم أرسل رسالة للعالم والمحتل أننا شعب واحد لا يتجزأ ومعا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي الرسمي باسم الكنائس الأرثدوكسية عيسى مصلح ، إن “قرع أجراس الكنائس يأتي حداداً على أرواح الشهداء، وكذلك رفضاً لما يقوم به الاحتلال من اعتداءات بحق شعبنا”.

وعم الإضراب الشامل، الأربعاء، محافظة بيت لحم ومختلف المحافظات الفلسطينية، حدادا على أرواح أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة ومخيم جنين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن “أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة ومخيم جنين”.

وأضافت أن “الشهداء هم: عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة (براهمة)، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة”.

#كنائس بيت لحم

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