جبارين: "الالتفاف حول المقاومة هو الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال"

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " زاهر جبارين أن جنين ومخيمها لقنوا الاحتلال درسا بأن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء، مشددا على أن الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال عن كل أرضنا هو الالتفاف حول المقاومة.

وشدد جبارين، الأربعاء، خلال لقاء عبر قناة الأقصى على أن المقاومة ترقب سلوك الاحتلال مع الأسرى والمسرى، مبينا أنها ستبذل كل ما بوسعها من أدوات النضال لحماية مقدساتنا وأرضنا.

وأضاف أن قيادة المقاومة تعاهد شعبنا على الاستمرار بنهج المقاومة حتى النصر والتمكين، مؤكدا أن شعبنا لن يهزم، ولديه مخزون من القوة النضالية والجهادية التي لن يستطيع الاحتلال أن يهزمها.

ونوه جبارين بأن قتل الاحتلال لأبناء شعبنا وتدنيس المقدسات لن يكسبه معركة الأصوات لأن المقاومة وشعبنا سيبقون ثابتين ولديهم اليقين بالنصر.

وأشار إلى أن دولة المحتل سراب ووهم، والشعب الفلسطيني لديه مخزون استراتيجي من التضحية والفداء يستمد من أمهات وآباء الشهداء والأسرى الأبطال.

وتوجه عضو المكتب السياسي بالتحية إلى المجاهد البطل ووالد الشهداء فتحي خازم، مؤكدا أن مقاومتنا لن تلقي السلاح ولن تخون العهد وستقدم الغالي والرخيص فداء للدين والوطن.

وأضاف أنه مهما حاول دايتون والتنسيق الأمني حرف شعبنا عن بوصلته إلا أننا على ثقة بأن أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية سيشاركون في المقاومة، ولن يتركوا شعبهم لقمة سائغة للعدو المجرم، مطالبا السلطة بالإفراج عن المجاهد مصعب اشتية.

وأكد جبارين أن أسرانا ومسرانا هم خطوط حمراء، مبينا أن أي تجاوز لهذه الخطوط سيكون هناك دراسة وردود أكثر من مما يتوقعه الاحتلال.