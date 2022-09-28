وكيل وزارة الزراعة: الاحتلال عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن الغذائي المستدام في فلسطين

روما/سما/

قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح إن "الاحتلال يشكّل العقبة الرئيسية أمام تحقيق الأمن الغذائي المستدام في فلسطين، من خلال استمرار سيطرته على الموارد الطبيعية والوصول الى الأسواق".

واستعرض لحلوح في كلمة دول شرق المتوسط خلال افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثالث حول تنشيط الحمية المتوسطية (النظام الغذائي في دول حوض البحر الأبيض المتوسط)، اليوم الأربعاء، في مدينة باري جنوب إيطاليا، "حالة الأمن الغذائي في دول شرق المتوسط والتحولات الجارية في أنظمة الغذاء"، مشيرا إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق لحلوح في كلمته الى عدد من المبادرات والآليات التي تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي بين دول حوض المتوسط.

ويتواصل المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بتنظيم من معهد "سيام باري"، بالشراكة مع وزارة الخارجية الإيطالية والاتحاد من أجل المتوسط، في إطار متابعة مخرجات قمة الغذاء المنظمة من قبل الأمم المتحدة، وبحضور مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية سامر جرار وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة ودول حوض المتوسط وخبراء من المؤسسات البحثية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويتناول المؤتمر عدة محاور تركّز على الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والحمية المتوسطية، والتحولات الحاصلة في أنظمة الغذاء في دول حوض المتوسط، وتعزيز التعاون والتشبيك ما بين دول حوض المتوسط من أجل مواجهة التحديات بشكل فعال ومتكامل