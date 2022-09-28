الاحتلال ينقل رسالة إلى السلطة الفلسطينية و يصادق على الاغتيالات من الجو بالضفة

القدس المحتلة/سما/

نقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، رسالة إلى السلطة الفلسطينية، مفادها: " انه في حال لم تتصرف الأجهزة الأمنية في نابلس فإن الجيش سيدخل هناك كل ليلة كما هو الحال في جنين، جاء ذلك وفق ما أوردت قناة كان العبرية مساء اليوم الأربعاء.

وقالت القناة: " أن جيش الاحتلال أبلغ الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة بضرورة العمل في مدينة نابلس لتفكيك أي تهديدات، بما يسهم في "تفادي عملية عسكرية واسعة النطاق".

وبحسب روعي شارون المراسل العسكري للقناة العبرية فإن جيش الاحتلال أبلغ السلطة الفلسطينية أنه في حال رغبت بعدم تكرار ما جرى صباح اليوم في جنين، فإن عليها العمل ضدّ المسلحين، واعتقالهم.

وفي سياق متصل ذكرت القناة الـ13 العبرية: "أن رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيف كوخافي صادق على مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال من الجو في الضفة الغربية".

وبحسب القناة، فإن القرار اتخذ في حال لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع المسلحين الفلسطينيين، مؤكدًا كوخافي خلال جلسة تقييم عقدت هذا المساء أن هذا الأمر ليس متعلقًا بالانتخابات أو الأعياد، ولكنه مهتم بما يصل من معلومات استخباراتية والتعامل معها وفق المطلوب، وبغض النظر عن توقيت العملية.

ومن جانبه قال باراك رافيد مراسل موقع وااللا العبري :"أجرى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية اتصالاً بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية لتنسيق محادثة بين الرئيس عباس ويائير لابيد للتهنئة بعيد "رأس السنة العبرية".

وأضاف رافيد: " مكتب لابيد قال إن المحادثة ستجرى كالمعتاد.

وكان الرئيس عباس قد أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الحرب بيني غانتس، ورئيس دولة الاحتلال يستحاق هرتسوغ، مهنئاً إياهما بما يسمى عيد رأس السنة العبرية.