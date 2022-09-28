نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم غدًا

رام الله/سما/

أعلنت نقابة المحامين مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق عمل المحامين أمام كافة المحاكم يوم غد الخميس، حدادًا على أرواح شهداء جنين، وإسنادًا لجنين ومخيمها في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقررت النقابة، وفق بيان لها، تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها، طيلة يوم غد الخميس،بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية، فيما أكدت النقابة على دعوة كافة المحامين كل في موقعه للانخراط في كافة الفعاليات الوطنية التي ستعلن عنها القوى الوطنية والإسلامية بهذا الشأن.

وأعلنت النقابة عن وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام والاسرى المرضى يوم الاحد الموافق ٢ / ١٠/ ٢٠٢٢ أمام كافة المحاكم بالزي الرسمي اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا ولمدة نصف ساعة، وتعليق العمل خلال هذه الوقفة أمام كافة المحاكم.