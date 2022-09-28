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العاروري: بنادق الضفة موحدة ستضرب الاحتلال في عموم فلسطين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: بنادق الضفة موحدة ستضرب الاحتلال في عموم فلسطين



غزة/سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مساء اليوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية سترتد عليه بمزيد من المقاومة.

وشدد العاروري في تصريح صحفي، على ضرورة توجيه كل البنادق في الضفة الغربية صوب الاحتلال ومستوطنيه دفاعاً عن شعبنا وحمايته من التغول الصهيوني.


وقال العاروري، إن المقاومين في الضفة أثبتوا معادلة جديدة بأن كل اعتداء على الأقصى سيكون له ردة فعل يترجمها الرصاص والعمليات البطولية.

وأشار العاروري إلى أن وحدة المقاومة مستمرة وتتعزز لتشمل كل أنحاء الضفة، وتضرب المحتل في عموم أرض فلسطين حتى اقتلاعه منها.

ووجه التحية للمجاهد فتحي خازم والد الشهداء رعد وعبد الرحمن وكل عائلات شهداء جنين، التي أثبتت أن الشعب الفلسطيني معطاء لأجل دينه ووطنه.

كما دعا العاروري أبناء الأجهزة الأمنية إلى نفض غبار أوسلو عن أسلحتهم، والانخراط في الكفاح المسلح ضد الاحتلال، وتلبية نداء الواجب في الدفاع عن شعبنا.

وبعث نائب رئيس المكتب السياسي رسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يسمحا بأن تكون دماؤه ومقدساته سلعة تتاجر بها الأحزاب الصهيونية للفوز بالانتخابات واسترضاء الجماعات الاستيطانية.

#صالح العاروري #فلسطين

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