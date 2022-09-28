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كوخافي يصف العملية في جنين بـ"المعقدة"

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يصف العملية في جنين بـ"المعقدة"



جنين/سما/

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم، جلسة مداولات لتقييم الوضع الأمني في الضفة المحتلة، بمشاركة كبار قيادات جيش الاحتلال، في قيادة المنطقة الوسطى في القدس؛ وذلك في أعقاب العدوان على مخيم جنين، وفي ظل حالة التأهب التي كان الاحتلال قد رفعها إلى أعلى مستوى في صفوق قواته بالتزامن مع فترة الأعياء اليهودية.

وادعى كوخافي أن العدوان الذي نفذه الاحتلال على مخيم جنين، والذي وصفه بـ"العملية المعقدة"، نفذت بـ"مهنية عالية وكان هدفها إحباط تهديد ملموس".

 وأضاف "سنواصل الاستعداد لجميع السيناريوهات الممكنة، وسنعمل حسب الضرورة في أي وقت وفي أي مكان من أجل ضمان سلامة سكان دولة إسرائيل".

#أفيف كوخافي #جنين

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