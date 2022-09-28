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التعليم: غداً دوام في جميع مدارس الوطن

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم: غداً دوام في جميع مدارس الوطن



غزة/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم في رام الله ، مساء اليوم الأربعاء، أن غداً الخميس يوم دوام في جميع مدارس فلسطين.

ونفى اتحاد المعلمين الأنباء عن إعلان الإضراب، مؤكدًا انتظام الدوام غداً.

يأتي ذلك في وقت استشهد فيه 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ.

وأعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 4 منذ صباح اليوم، خلال عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي على المدينة، وهم "عبد فتحي حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة، محمد أبو ناعسة".

#التعليم

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