هآرتس: جهاز الصحة في "إسرائيل" يعاني من إهمال مزمن

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن جهاز الصحة في إسرائيل يعاني من إهمال مزمن، وإن جولات الانتخابات المتتالية في السنوات الأخيرة زادت تردي الخدمات الصحية.

وكشفت الصحيفة أنه يجري الحديث في إسرائيل عن "تجويع جهاز الصحة" من خلال تراجع حجم ميزانيته قياسا بالمستويات العالمية، ودون حلول في الأفق.

وأوضحت أن الاستثمار في المجال الصحي في إسرائيل يشكل 7.8% فقط من الناتج المحلي العام، بينما هذه النسبة ترتفع في المتوسط إلى 9.5% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ما يعني أن الفارق الحاصل يقارب 25 مليار شيكل سنويا.