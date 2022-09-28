مواجهات وسط الخليل والاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخلها الشمالي

الخليل/سما/

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب المواطنين.

كما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، بالقرب من جسر حلحول وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

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