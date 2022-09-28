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بالفيديو: لحظة تفجير المقاومين لعبوات ناسفة ضد جيش الاحتلال في مخيم جنين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: لحظة تفجير المقاومين لعبوات ناسفة ضد جيش الاحتلال في مخيم جنين



جنين/سما/

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي،مساء اليوم الأربعاء، لحظة قيام المقاومين الفلسطينيين بتفجير عبوات ناسفة  أثناء حصار جيش الاحتلال لهم بمنزل عائلة خازم في مخيم جنين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "مشاهد من طائرة "راكب السماء" وثّقت صباح اليوم في جنين لحظة قيام المطلوبين الفلسطينيين بتفجير عبوات وإطلاقهم النار ضد قوات الجيش.

   

و استشهد اربعة مواطنين، اليوم الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي على جنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهداء هم: عبد فتحي خازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة ومحمد أبو ناعسة.

والشهيد خازم هو شقيق الشهيد "رعد" الذي نفذ عملية ديزنغوف منذ أشهر  وأدت لمقتل 3 إسرائيليين.

 كما وأصيب 13مواطنًا خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن  قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلاً بصاروخ مضاد للدروع يعود للمواطن فتحي خازم، والد الشهيد رعد.

 وحاصرت قوات الاحتلال مدينة جنين من كافة الاتجاهات، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، ولا تزال المواجهات مستمرة.

وأطلقت قوات الاحتلال قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف تعتري الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.

وحولت قوات الاحتلال مدخل مخيم جنين إلى ساحة حرب باستخدام الطائرات المسّيرة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، عدا عن الرصاص الحي الكثيف التي تطلقه دون توقف، واستهداف الشبان من قبل قناصة الاحتلال.

#جنين #المقاومين #الاحتلال الاسرائيلي

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