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الأونروا تعلن البدء بصرف مساعدات نقدية للمتضررين من عدوان مايو 2021

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تعلن البدء بصرف مساعدات نقدية للمتضررين من عدوان مايو 2021



غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، مساء اليوم الأربعاء، البدء بصرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة، من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021، وذلك من خلال البنوك اعتباراً من يوم غد الموافق 29 سبتمبر 2022.

وقالت الأونروا في بيان: استكمالاً لجهودها في عملية إعادة إعمار المنازل التي دُمرت خلال تصعيد مايو 2021، ستبدأ الأونروا بصرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة من خلال البنوك اعتباراً من يوم غد الموافق 29 سبتمبر 2022، حيث ستتسلم 42 عائلة جديدة دفعة أولى لإعادة الإعمار ليصل بذلك العدد الإجمالي للأسر المستفيدة إلى 534 عائلة، بينما ستتمكن 120 عائلة من ضمن هذه العائلات من تحصيل الدفعات المتبقية لها حسب نسبة إنجاز أعمال البناء. فيما تستمر الأونروا في دفع بدل إيجار لعدد 552 عائلة عن الفترة من سبتمبر حتي ديسمبر 2022. ومنذ إنتهاء صراع مايو2021 وحتى هذا اليوم، بلغ إجمالي المبلغ المدفوع لإعادة إعمار المنازل التي دُمرت بشكل كلي حوالي 16 مليون دولار أمريكي.

#الأونروا #مساعدات نقدية

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