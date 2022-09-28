التيار الإصلاحي بـ"فتح" ينعى شهداء جنين

جنين/سما/

نعى التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة "فتح" الشهداء الأبرار الذين ارتقوا اليوم وهم يدافعون عن شعبهم وأرضهم في جنين الباسلة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى الأبطال.

وقال التيار، في بيانٍ صحفي "إننا نحيي صمود المقاومة الوطنية في كافة مدننا وقرانا ومخيماتنا في عموم أرضنا الفلسطينية، نيشد على أيدي المقاتلين الذين تصدوا لعدوان الاحتلال الغاشم على جنين التي كانت ولا تزال وستبقى عصيّة على الانكسار وصامدة في وجه المشروع الاستيطاني التوسعي الإحلالي الذي يستهدف كل مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية".

ودعا كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى استثمار هذا المد الجماهيري، وهذا الزخم الكفاحي، والتقاط الفرصة بالإعلان عن انتفاضة شعبية في كل فلسطين، لا تنتهي ولا تتوقف إلا بدحر الاحتلال وتكريس سيادة شعبنا فوق أرض دولته المستقلة.



ودعا التيار الإصلاحي، كافة قوى ومكونات شعبنا إلى الوحدة السياسية والوحدة الميدانية، واستنهاض الحالة المنتفضة بإنهاء الانقسام البغيض والاتفاق على برنامجٍ كفاحيٍ يوظف كل طاقات شعبنا ومقدراته في خدمة مشروعنا التحرري.