البيرة: إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

البيرة/سما/

أصيب شاب بالرصاص المعدني، اليوم الأربعاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة منددة بالعدوان على مخيم جنين، شمال مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، وعددا آخر بحالات اختناق خلال مواجهات أعقبت قمع قوات الاحتلال لمسيرة وصلت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال استهدفوا الشبان بإطلاق النار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد بحالات اختناق.

وعم الإضراب التجاري مدينتي رام الله والبيرة، حدادا على أرواح شهداء جنين، حيث خرج عشرات المواطنين، في مسيرة جابت شوارع المدينة، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتمجيدا بشهداء مخيم جنين الأربعة، الذين ارتقوا صباحا عقب اقتحام المخيم من قبل الاحتلال، ومحاصرة منزل والد الشهيد رعد خازم.