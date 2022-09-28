الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال في جنين

جنين/سما/

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، اليوم الأربعاء، الذي يأتي في سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني، في مجزرة بشعة تعد من جرائم الحرب المكتملة الأركان من خلال الإعدامات الميدانية المباشرة والاستباحة لدماء أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح لوكالة "وفا" اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا بضرورة موقف دولي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي، والخروج عن الصمت وتقاعس التنظيم الأممي عن تحمل مسؤولياته في وقف العدوان ومساءلة الاحتلال أمام العدالة الدولية وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله.

وقال الأمين العام المساعد، إن هذه الجرائم تتطلب ضرورة المساءلة أمام جهات العدالة الدولية المختصة، داعيا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان، كما أكد ان هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت صباح اليوم في جنين وما سبقها من عمليات هي جرائم مروعة يتوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أكد تضامن الأمة العربية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ونضاله المشروع وإجلالها لتضحياته، مطالبا بضرورة وقف هذا العدوان الهمجي وتفادي تعريض المنطقة برمتها لمزيد من المضاعفات والتداعيات البالغة الخطورة وانعكاسها على الأمن والسلم العالميين.

وأعرب أبو علي، عن تعازيه لعائلات الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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