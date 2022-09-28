"الخارجية": ندعم حق ذوي شهداء مركب طرطوس برفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في هذه الكارثة

رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، ان دولة فلسطين قيادةً وحكومةً وشعباً تتابع باهتمام كبير وعلى مدار الساعة كافّة التفاصيل المتعلقة بمأساة غرق المركب قبالة سواحل طرطوس في سوريا، والمعاناة والآلام التي تكبدتها الأسر الفلسطينية جراء فقدان ذويها وابنائها في هذا الحادث المؤلم.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن خلية الأزمة المشكلة في مقر وزارة الخارجية والمغتربين وبالتواصل مع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة تواصل المتابعة لحيثيات هذه المأساة لحظة بلحظة، مضيفا أن من حق أسر وذوي الضحايا رفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في هذه الكارثة، وأنّ شعبنا سيقف سدا منيعا بوجه كلّ من يحاول استغلال معاناته، وسيبقى متمترسا خلف قيادته بالتمسّك بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في العودة إلى وطنه فلسطين، ولن يسمح بتمرير أيّ أجندات تحاول النيل من ثوابته الوطنية وحقوقه.

وتقدم باسم دولة فلسطين رئيساً وحكومةً وشعباً بأحر التعازي والمواساة لأبناء شعبنا وأسر وذوي الشهداء والضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.