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النخالة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بالرد على جرائم الاحتلال في جنين والضفة

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بالرد على جرائم الاحتلال في جنين والضفة



غزة/سما/

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، مساء اليوم الأربعاء " إن جرائم العدو في جنين والضفة الغربية لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي سنقوم بواجباتنا والرد على هذه الجرائم".

وأكد القائد النخالة في تصريح صحفي على وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولوياتنا، مقدماً العزاء للشعب الفلسطيني وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في جنين اليوم.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة 44 مواطن عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مخيم جنين ومداهمة منزل الشهيد حازم رعد، والتي اعقبها وقوع اشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين، اثنين من الشهداء تم انتشالهما بعد ارتقائهما داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين وهما محمد براهمة الملقب "بالواني" من بلدة عنزة و"عبد الرحمن خازم" شقيق الشهيد رعد حازم.

#النخالة #جنين #الضفة الغربية

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