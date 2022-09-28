  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع مهيب لشهداء جنين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع مهيب لشهداء جنين



جنين/سما/

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا اليوم، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يرفعون جثامين الشهداء على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية.

وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه التي ترتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها.

وجابت مسيرة الشهداء شوارع جنين ومن ثم تم نقل جثامين الشهداء كل إلى مسقط رأسه في المدينة ومخيمها وقرية عنزة، ليتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل ذويهم وأصدقائهم، ومن ثم أداء الصلاة على جثاميهم فيما بعد .

والشهداء الأربعة هم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد أبو ناعسة، من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاما).


ودعت حركة فتح الى أن يكون اليوم هو يوم غضب وتصعيد على كافة نقاط الاشتباك، واضراب شامل في كافة محافظات الوطن.



photo_2022-09-28_13-12-45

photo_2022-09-28_13-12-34

photo_2022-09-28_13-12-17

photo_2022-09-28_13-12-02

photo_2022-09-28_13-11-44

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

"أبو بريص المصري" يهدد "إسرائيل".. ومصر تعلق

صحيفة فرنسية: الرئيس عباس يفقد سلطته

الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء الانضمام إلى روسيا

أسعار صرف العملات

بلومبيرغ: حادث "نورد ستريم" يهدد أوروبا بأزمة اقتصادية أعمق مما حدث في 2009

فتح: حماس كالعادة تغرد خارج السرب وتعيق جهود الجزائر

السعودية: أمر ملكي بتكليف محمد بن سلمان مهام رئيس الوزراء

الأخبار الرئيسية

aAf2C (1)

بالفيديو: ماذا قال والد الشهيد رعد خازم بعد استشهاد ابنه الثاني

mOa0W

جنين : 4 شهداء بينهم شقيق الشهيد رعد خازم خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال

فتح تدعو ليوم غضب واضراب شامل في الضفة

arHh5

شاهد: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباكه في مخيم جنين

mix

"اكتئاب ما بعد الولادة".. التحقيقات مستمرة بحادثة وفاة 3 أشقاء فلسطينيين في طوباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية