جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حول اغتيال مقاومي مخيم جنين

جنين/سما/

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال المقاومين في مخيم جنين، خلال عملية عسكرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر عسكرية قولها: "إنّ قوة خاصة من وحدة المستعربين يماس، بالتعاون مع وحدات من لواء الناحال اقتحمت أطراف مخيم جنين لاستهداف شقيق منفذ عملية تل أبيب عبد خازم".



وأشارت إلى أنّ المقاومين أعدوا كمينًا لجنود الاحتلال عبر عبوة شديدة الانفجار على مدخل البيت المستهدف، مُضيفةً: "المقاومين فجروا العبوة على مقربة من جنود القوة دون وقوع إصابات، فيما سمع دوي انفجار عنيف خلال دخول القوة الخاصة منطقة المنزل المستهدف".



وأضافت: "المقاومَين اللذين كانا في المنزل المستهدف، عبد الرحمن خازم وأحمد علاونة، انتظرا وصول القوة إلى البيت لتفجير العبوة، وتوقعت القوة الخاصة هكذا سيناريو، وانفجرت العبوة دون وقوع إصابات، لكن كانت هناك اشتباكات عنيفة في المنطقة".

بدوره، امتدح رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد العملية، مُدعيًا أنها كانت "تهدف لاعتقال عدد من المسلحين المتهمين بالتخطيط لعمليات قتل إسرائيليين، ومن بينهم شقيق منفذ عملية تل أبيب، الذي خطط لمواصلة طريق الدماء"، على حد تعبيره.



واستشهد أربعة مواطنين على أطراف مخيم جنين، بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلًا كان يتواجد فيه عبد الرحمن خازم شقيق الشهيد رعد منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" قبل نحو ستة أشهر.



وأوضحت وزارة الصحة أن شهداء جنين هم: عبد الرحمن فتحي خازم، ومحمد محمود ألونة، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة.