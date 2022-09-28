بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس 29 سبتمبر 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة حتى الرقم (270) من الكشف رقم (33/2022)، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (37/2022).

ونوهت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأبناء في حال سفرهم مع أحد الوالدَين دون الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (33/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (37/2022): اضغط هنا