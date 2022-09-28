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فتح: مجزرة الاحتلال في جنين لن تزيدنا إلا إصرارا على مقاومته حتى نيل الحرية والاستقلال

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: مجزرة الاحتلال في جنين لن تزيدنا إلا إصرارا على مقاومته حتى نيل الحرية والاستقلال



رام الله / سما /

أكدت حركة "فتح" أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، لن تزيدنا إلا إصرارا على مقاومته، وصولا إلى دحره، ونيل الحرية والاستقلال.

وقالت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبت، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ عشرات السنين.

وأضافت "فتح" إن هذه المجازر التي تُرتكب على مرأى ومسمع العالم، ما كانت لتتم لولا الصمت الدولي على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وجرائم بحق شعبنا.

وحيت صمود وصبر جماهير شعبنا الفلسطيني، تحديدًا، في جنين، والذي يجابه إرهاب الاحتلال وغطرسته، موجهة التحية لأرواح الشهداء الذين استُشهدوا إثر عملية إرهابية نفذها جيش الاحتلال.

وكانت حركة "فتح" قد نعت أبناءها الشهداء، الذين استُشهدوا، صباح اليوم الأربعاء، بعد عملية إرهابية نفذها جيش الاحتلال في جنين.

#فتح #الاحتلال #جنين #الحرية #الاستقلال

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