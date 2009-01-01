ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة خطوة جديدة.. تفاصيل

وكالات / سما /

فوجئ متابعو النجمة المصرية ياسمين صبري، بأنها أعادت متابعة حساب طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر انستغرام.

وبالمثل أعاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الزوج السابق لياسمين صبري متابعتها عبر حسابه على انستغرام، وسط حالة من الجدل بين ملايين المتابعين للثنائي، وتساؤلات جديدة حول عودتهما مرة أخرى، أو على الأقل تمهيد جديد لعودتهما.

يذكر أن ياسمين أعلنت انفصالها رسمياً عن أبو هشيمة في الرابع من شهر مايو الماضي بعد عامين من الزواج، وأكد الملياردير المصري أن التزامه وزوجته السابقة الصمت عقب إعلان الانفصال، كان القرار «الصح»، لافتاً إلى دهشته من الشائعات التي أحيطت بأنباء الطلاق عبر السوشيال ميديا، وتدارك مؤكداً أنه التزم الصمت لأنه لن يتمكن من "إسكات السوشيال ميديا"، فيما ألغى الثنائي منذ حينها متابعة بعضهما على انستغرام.

وفي أغسطس الماضي، كان متابعو النجمة ياسمين صبري وطليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد تساءلوا هل عاد الثنائي مرة أخرى؟ البداية كانت عندما نشرت ياسمين لقطات لها في عطلتها الصيفية من إحدى المناطق الشاطئية، وفي إحدى اللقطات كانت تبدو على متن يخت فاخر وسط البحر.

وبعد نشر صورتها بوقت قليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد أبو هشيمة تبدو في المكان ذاته، ولكنه كان قد نشرها منذ أيام عبر حسابه الرسمي على تويتر وتحديداً في الخامس من أغسطس الجاري، وتبدو بنفس المكان الذي ظهرت فيه ياسمين صبري، وهو ما زاد من تكهنات المتابعين حول عودة الثنائي لبعضهما بعد انفصال دام لعدة شهور، عقب زواجهما لمدة سنتين، في الوقت الذي لم يكشف فيه الثنائي عن سبب الانفصال. ولكن لم يصدر أي تعليق لياسمين صبري وأبو هشيمة عن الصورتين المتداولتين ومعرفة تفاصيلهما. هل كان نشرهما قد تم بالصدفة أم أنه أمر متعمد؟

جاء هذا بعد أيام قليلة من تداَول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للنجمة ياسمين صبري برفقة زوجها السابق أحمد أبو هشيمة، مع أنباء عن عودتها لعصمته بعد وساطة من صديقه المقرب النجم عمرو دياب الذي استضافهما في حفل إطلاق عملية بيع الوحدات الأولى من مشروعه الجديد في الساحل الشمالي.

وردًا على ذلك أكد مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة عدم صحة هذه الأنباء، لافتاً إلى أن رجل الأعمال لا يعلم إذا كانت ياسمين قد حضرت احتفالية عمرو دياب أم لا، ولم يحدث أي لقاء بينهما، كما أن الصور المتداولة للثنائي قديمة، وقال إن إعلان الطلاق الرسمي حدث من الطرفين، وحال حدوث أي جديد سيتم إعلانه رسمياً عبر الحسابات الموثقة لياسمين وأبو هشيمة.

وكان أبو هشيمة في أعقاب إعلان انفصاله عنها أشار في الجزء الثاني من حواره مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية، إلى أنه يحترم ياسمين صبري بشكل كامل، مؤكداً أنه لن يكشف أبداً أياً من تفاصيل حياته الشخصية لأنها لا تخصه وحده، وقال: كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن في طرف تاني فيها، احنا في عصر السوشيال ميديا ولا يمكن إسكات الملايين أو منعهم من التعليق بضغطة زر.

وأضاف أبو هشيمة: ياسمين إنسانة محترمة جداً، وقرارنا كان الانفصال بهدوء، وعدم التحدث عن الأمر إلا عبر بيان بسيط، وهذا هو "الصح" والطبيعي اللى لازم يحصل، بينما الخطأ ما نراه من تداول أسرار الحياة الخاصة وتبادل الاتهامات عبر السوشيال ميديا والفضائيات.

ورداً على الشائعات التي طالته حول زواجه مرة ثانية من فنانة معروفة، قال: أي حاجة بتتقال في الطلاق والجواز بتتقال في أي حاجة تانية، هرد على إيه ولا إيه.

وسبق أن أعلن أبو هشيمة زواجه من الفنانة ياسمين صبري في 17 أبريل 2020، وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام، واقتصر حفل الزفاف على أسرة العروسين حيث غاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب جائحة كورونا.

وفي الرابع من مايو الماضي تم إعلان الطلاق عبر مصادر غير رسمية وصفت بالمقربة من الطرفين، وكشفت المصادر أن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد عامين من الزواج، موضحة أن أبو هشيمة وصبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية حيث يعتبر أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية".

وأضافت: اتفق الطرفان على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنهما "قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق.