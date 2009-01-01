رغم هروب العريس.. عروس تقيم حفل زفاف بمفردها

وكالات / سما /

نعلم جميعا أن حفلات الزفاف تقام بوجود العريس و العروس ، وتختلف الحفلات فهناك بعض الأشخاص يحبون الصخب والبعض الآخر يميلون إلى البساطة، وفي كثير من الأحيان يحدث ما لا يتوقعه العروسان ولكن فرار أو هروب أحدهما من الحفل يتسبب في إحراج شديد للطرف الآخر.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بريطانية بالغة من العمر 27 عاما، صممت على إقامة حفل زفافها بمفردها وذلك حينما علمت بهروب العريس من ذلك اليوم من خلال مكالمة هاتفية أكدت فيها والدة العريس إن ابنها لن يحضر.

قالت الشابة إنها اتفقت مع خطيبها أنهما لن يتحدثا في اليوم الذي يسبق حفل الزفاف، وأنهما سيقومان بالاسترخاء حتى يكونا على استعداد لإقامة حفل الزفاف، واستيقظت صباح يوم الحفل في الساعة السادسة صباحا واحتست مشروبها المفضل دون أن تتصل بالعريس كما اتفقا.

علمت إحدى صديقات العروس أن العريس لن يحضر وذلك عن طريق أحد الأصدقاء المقربين له والذي أخبرها بذلك، وأصبحت في حيرة من أمرها ولم تخبرها ولكنها كانت تشعر أن صديقتها تخفي سرا وظلت تسألها بشكل مستمر عن ذلك الشيء.

قالت الشابة إنها انتهت من وضع مستحضرات التجميل وارتداء الفستان الأبيض والتقاط الصور مع صديقاتها ولكن فوجئت بمكالمة هاتفية من والدة العريس تخبرها بأنه ذهب في نزهة منذ الصباح ولم يعد حتى الآن وهي تتوقع أنه لن يحضر حفل الزفاف.

ذكرت الشابة أنها صدمت من تلك المكالمة ولكنها أكملت إجراءات الزفاف وكأن شيئا لم يكن، وقالت الشابة إنها كانت متوقعة أنه بين لحظة وأخرى سيدخل العريس إلى حفل الزفاف لأنها كانت معتادة أن يذهب خطيبها في نزهة بمفردة ليجدد الطاقة بداخله ويعود سريعا ولكنه لم يعد.

جدير بالذكر أن الشابة تأكدت أن العريس لن يحضر حينما مر أكثر من 3 ساعات على موعد الزفاف، فأجهشت بالبكاء وانهارت، ولكن عرض عليها مصور حفل الزفاف أن تقيم حفل الزفاف بمفردها وذلك لأنها دفعت كل المال الذي كانت تدخره في حفل زفافها، فنصحها بالاستمتاع بالحفل بمفردها، و بالفعل قامت الشابة بتجفيف دمعها وظهرت أمام أصدقائها و رقصت و أقامت الحفل بدون العريس.