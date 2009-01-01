رفع الأثقال وخطر الوفاة مبكرا.. دراسة تقلب الموازين

وكالات / سما /

كشفت دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها في المجلة البريطانية للطب الرياضي، العلاقة بين رياضة رفع الأثقال والوفيات المسجلة في سن مبكرة.

وقالت الدراسة، إن رفع الأثقال بانتظام يمكن أن يقلل من خطر وفاة الناس مبكرا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ووفق الدراسة، فإن البالغين الذين كانوا يمارسون رفع الأثقال، قلت لديهم مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 9 بالمئة.

وشارك في الدراسة التي أجراها أكاديميون في المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة بروكفيل بولاية ماريلاند، 100 ألف بالغ، متوسط أعمارهم 71 عاما.

وقدم المشاركون في الدراسة معلومات عن ممارستهم رفع الأثقال وأي تمرينات رياضية أخرى يقومون بممارستها.

وأفاد حوالي 23 بالمئة بأنهم لا يقومون برفع الأثقال، بينما قالت نسبة 16 بالمئة بأنهم يقومون بذلك على نحو منتظم مرة واحدة إلى 6 مرات في الأسبوع.

وبعد متابعتهم على مدار 6 سنوات و6 شهور، وجدت الدراسة أن من مارس رفع الأثقال قلت لديهم مخاطر الوفيات بنسبة 9 بالمئة، في حين ربطت الأرقام بين تراجع نسب المصابين بأمراض القلب وهذه الرياضة.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن "رفع الأثقال لدى كبار السن كان مرتبطا بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأوضحت الدراسة أنه "لوحظ انخفاض معدل الوفيات لجميع الأسباب عند كبار السن الذين يمارسون التمرينات الهوائية أو رفع الأثقال، ولكن لوحظ أدنى خطر للوفاة بين البالغين الذين أبلغوا عن كلا النوعين من التمارين".

ونصحت الدراسة البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة أسبوعيا، للمحافظة على صحتهم.