وكالات / سما /

هناك علاقة طردية وطيدة بين تكنولوجيا الهواتف الذكية وقطاع الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت. نعاصر الآن طفرة في الهواتف الذكية، وطفرة مثيلة في الألعاب الإلكترونية. ​

تعتبر الألعاب الإلكترونية واحدة من أهم الاستخدامات الخاصة بالهواتف الذكية الجديدة. فمنذ ظهور الهاتف الجوال لأول مرة، وجدنا مجموعة من العاب الفيديو المدمجة في هذه الهواتف حيث توفر للمستخدمين بعض الترفيه. كان ذلك قبل ظهور تكنولوجيا الهواتف الذكية وارتباطها بشكل وثيق مع قطاع الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت. فالآن، يأتي الهاتف الذكي بدون أي تطبيقات خاصة بالألعاب، ولكن يمكنك تحميل تطبيقات الألعاب المختلفة حسب رغبتك من خلال متاجر التطبيقات. إذن، ما هو سر العلاقة بين تكنولوجيا الهواتف الذكية وقطاع الألعاب عبر الإنترنت؟

طفرة تكنولوجيا في الهواتف الذكية

يتقدم العالم يوم بعد يوم، وهذا يشمل الهواتف الذكية التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمستخدميها. لم يصبح الهاتف الذكي مجرد جهاز صعير تستخدمه لإجراء المكالمات الهاتفية، ولكن أصبح عبارة عن جهاز كمبيوتر مصغر يتيح لك القيام بالكثير من المهام المكتبية في أي مكان. تستطيع الآن إجراء المقابلات والاجتماعات عبر الفيديو كونفيرنس من هاتفك الجوال، وتستطيع استقبال وارسال رسائل البريد الإلكتروني والعديد من المهام الأخرى التي لا حصر لها. تتنافس شركات الهواتف الذكية المختلفة، مثل شركة أبل وسامسونج، في توفير المزيد من الإمكانيات والخدمات داخل الهواتف الذكية التي يقدمونها.

هذه المهام المختلفة جاءت نتيجة لاستخدام تكنولوجيا هائلة في الهواتف الذكية. يتم استخدام العديد من الإمكانيات الضخمة والمتطورة التي تساعد على القيام بتلك المهام. فهناك كاميرا عالية الدقة تتيح لك التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات وحضور الاجتماعات بشكل يحاكي الواقع تمامًا. دقة الشاشة أيضًا تعطيك المزيد من السطوع إلى جانب دقة هائلة تعطيك أدق التفاصيل في الصور.

تأتي الهواتف الذكية مدمجة ببطاريات حديثة تدوم لفترة طويلة، ويسهلك عليك إعادة شحنها خلال فترة قصيرة. هذا غلى جانب معالج قوي يتيح لك التبديل بين المزيد من التطبيقات واستخدامها أكثر من تطبيق في نفس الوقت. فوق كل ذلك، هناك ميزة الاتصال القوي بالإنترنت حيث يمكنك استخدام اتصال بشبكة الجيل الرباع والخامس التي تتيح لك تبادل البيانات بشكل سهل وتغطية أفضل. جاء كل ذلك بفضل التقنيات الحديثة التي توصلت لها صناعة المكونات المختلفة للهواتف الذكية.

قطاع الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت

بدورها، حازت الألعاب الإلكترونية على الكثير من الاهتمام من فئات المواطنين المختلفة في الدول العربية جميعًا. فهناك ملايين من مستخدمي هذه الألعاب الذي يقضون الكثير من الوقت أسبوعيًا في الترفيه عبر هذه الألعاب. يساعد على ذلك سهولة الوصول لمئات من تطبيقات الألعاب المختلفة على متجر تطبيقات أبل ومتجر تطبيقات جوجل بلاي. ففي أي وقت، وعبر الاتصال بالإنترنت يمكنك تحميل تطبيق اللعبة التي تفضلها. تعمل بعض الألعاب الإلكترونية هذه عبر اتصال بالإنترنت، والبعض الأخر يتطلب منك اتصال دائم بالإنترنت.

في حالة لم ترغب في تحميل تطبيقات الألعاب التي تستحوذ على مساحة تخزين كبيرة على هاتفك، يمكنك الوصول للكثير من الألعاب عبر الإنترنت. يكون ذلك من خلال منصات الألعاب التي تتيح لك العاب فورية بدون تحميل. هناك الكثير من منصات الألعاب هذه التي يمكنك الوصول إليها من خلال استخدام هاتفك الذكي أو أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية أيضًا.

من أفضل منصات الألعاب هذه هو موقع جاكبوت سيتي عبر الإنترنت. الموقع يقدم مئات من الألعاب الفورية حيث يعتمد بعضها على الحظ والبعض الأخر على المهارة. خلال دقائق، تحصل على حساب كلاعب جديد وبالتالي إمكانية الوصول لكامل محتوى الألعاب الذي يقدمه الموقع. من المزايا المتنوعة التي تتوفر في هذا الموقع هو أنه يقدم العاب بمال حقيقي حيث تحصل على ارباح حقيقية في حالة تحقيق الفوز في اي لعبة. ليس ذلك فقط، بل يقدم الموقع لعملائه الكثير من المكافآت النقدية المجانية.

العلاقة بين تكنولوجيا الهواتف الذكية وقطاع الألعاب عبر الإنترنت

إذا نظرنا لحال قطاع الألعاب الإلكترونية والهواتف بصفة عامة في بداية الألفية الجديدة، سنجد أنه لم يكن هناك وجود واقعي لأي منها. كان السبيل الوحيد للوصول للألعاب الإلكترونية هو أجهزة الكمبيوتر فقط. مع بداية وصول الهواتف الذكية للبلدان العربية، بدأت الحقبة التاريخية للألعاب الإلكترونية. إذن، هناك علاقة طردية بين التكنولوجيا الحديثة للهاتف الذكي وقطاع الألعاب.

نعاصر الآن طفرة كبيرة في كلا الجانبين حيث نجد هواتف ذكية تضاهي أفضل الأجهزة الإلكترونية مع وجود ألعاب إلكترونية تحاكي الواقع تمامًا وتستحوذ على اهتمام ملايين من اللاعبين في الوطن العربي. علاوة على ذلك، نجد أن هناك اعتراف رسمي من بعض الهيئات الرياضية العالمية بإدراج الألعاب الإلكترونية كنوع من الرياضات الافتراضية. خلال سنوات قليلة سنشاهد رياضة الألعاب الإلكترونية في دورة الألعاب الأولمبية، ونشاهد الآن الكثير من بطولات الألعاب الإلكترونية.

حجم صناعة الألعاب الإلكترونية

أصحبت الألعاب الإلكترونية صناعة حديثة، ولكنها أحد أكبر الصناعات الموجودة حاليًا. تعمل العديد من شركات القطاع العام والقطاع الخاص في الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية. فالبعض يقدم خدمات الاتصال بالإنترنت، البعض الأخر يقدم الأجهزة الذكية، وغيرها يقدم تطبيقات الألعاب الإلكترونية وما إلى ذلك. بالتالي، تصبح صناعة الألعاب الإلكترونية واحدة من الصناعات الحديثة والمتطورة بشكل مستمر.

بدورها، تجلب صناعة الألعاب الإلكترونية إيرادات تبلغ قيمتها 180 مليار دولار على مستوى العالم، وذلك حسب بعض المؤسسات العالمية المتخصصة في إحصاءات الألعاب الإلكترونية. من جانبها، تجلب الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف الذكية نصف تلك الإيرادات وهو ما يركد على وجود علاقة وطية بين تكنولوجيا الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية. تعمل حاليًا الكثير من الدول العربية على مواكبة صناعة الألعاب الإلكترونية والتي تعود عليها بالنمو الاقتصادي.