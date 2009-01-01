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فتح تدعو ليوم غضب واضراب شامل في الضفة

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تدعو ليوم غضب واضراب شامل في الضفة



رام الله / سما /

أكدت حركة فتح في الاقاليم الشمالية أن جريمة الاحتلال اليوم في جنين تصعيد خطير يفتح ابواب معركة شاملة في ميادين المواجهة.

ودعت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، الى الزحف نحو نقاط التماس وفاء لشهداء جنين الابطال وتوحيد لساحات المواجهة مع الاحتلال الذي يحاول الاستفراد بجنين وعزلها.

وشددت الحركة على أن اليوم هو يوم غضب وتصعيد على كافة نقاط الاشتباك، واضراب شامل في كافة محافظات الوطن.

وأعلنت مآذن المساجد عن حداد وإضراب شامل في جنين ونابلس عقب ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص جيش الاحتلال في جنين.

كما اعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة الاضراب والحداد على أرواح الشهداء في جنين، وتأكيدا على وحدة الصف في مواجهة سياسيات الاحتلال العدوانية.

كما أعلنت حركة فتح في بيت لحم الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.

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