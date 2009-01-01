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"غوغل" يكشف طرفي نهائي كأس العالم 2022

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" يكشف طرفي نهائي كأس العالم 2022



وكالات / سما /

كشف محرك البحث "غوغل" عن الطرفين اللذين سيلعبان في المباراة النهائية لكأس العالم بكرة القدم على ملعب "لوسيل" في قطر.

وعرض "غوغل" لساعات قليلة، اسمي الفريقين اللذين سيخوضان المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر القادم بكأس العالم، وهما فرنسا والبرازيل.

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فقد أظهر "غوغل" اسمي الفريقين لدى بحث كثيرين عن المباريات التي سيحتضنها ملعب "لوسيل".

وأثار منشور "غوغل" تساؤلات كثير من المستخدمين عن سبب عرض اسمي البرازيل وفرنسا، حيث ذهب البعض إلى اعتبار ما حدث مجرد خطأ تقني، بينما قال آخرون إن السبب يرجع إلى استعراض محرك البحث قدراته في التنبؤ.

ووفق "آس" فقد عدّل "غوغل" بعد فترة قصيرة من منشوره، تاركا عشاق منتخبي "الديوك" و"راقصي السامبا" في تساؤل بشأن إمكانية تحقق ذلك التنبؤ.

وإن صدقت توقعات "غوغل" فستكون المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل نسخة من نهائي كأس العالم 1998، والتي انتهت بتتويج "الديوك" باللقب لأول مرة في مسيرته.

وسيلعب المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر بمجموعة تضم كلا من أستراليا والدنمارك وتونس، في حين ستواجه البرازيل كلا من صربيا وسويسرا والكاميرون.

#غوغل #كأس العالم #لوسيل #قطر

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