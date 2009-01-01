مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة المستقبل

وكالات / سما /

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتحرك نحو أحد المواهب الشابة البارزة في ملاعب الدوري الألماني بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن المان يونايتد يستهدف التعاقد مع يوسوفا موكوكو، مهاجم بروسيا دورتموند، في صيف 2023.

ويعد صاحب الـ17 عاما أحد أبرز المواهب في ألمانيا، حيث لُقب بـ"معجزة دورتموند" منذ تواجده في فئات الناشئين، نظرا لأرقامه التهديفية الخارقة.

وتم تصعيد موكوكو للفريق الأول بعدما سجل 88 هدفا خلال 141 مباراة مع فرق الناشئين.

وسجل موكوكو ظهوره الأول بقميص دورتموند بمجرد بلوغه 16 عاما، ليشارك مع الفريق في 45 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف.

وفشل النادي الألماني حتى الآن في تجديد عقد المهاجم الكاميروني الأصل، رغم انتهائه في يونيو/ حزيران القادم.

ويريد المدرب الهولندي إيريك تين هاج استغلال انتهاء عقد موكوكو مع ناديه، للتحرك من أجل ضمه، في ظل منافسة شرسة مع أندية أوروبية كبرى.

وبحسب التقرير، فإن بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمون بخطف معجزة دورتموند في صفقة مجانية.