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شرط مثير من ميسي للعودة إلى برشلونة - سما الإخبارية

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شرط مثير من ميسي للعودة إلى برشلونة

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط مثير من ميسي للعودة إلى برشلونة



وكالات / سما /

وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة وأيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطاُ مثيراً لعودته من جديد إلى البارسا، بعدما غادر النادي كلاعب حر في صيف 2021.

ويقترب ميسي من انهاء عقده مع النادي الباريسي، حيث يصل العقد الذي وقع عليه في صفقة مجانية، لمدة موسمين، إلى خط النهاية، في يونيو القادم، ولا يبدو أن البرغوث سيوقع على عقد جديد مع البي إس جي.

الصحفي مارك براتس أكد عبر شبكة بي تي في التلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ميسي يملك رؤية واضحة بخصوص مستقبله مع فريق العاصمة الفرنسية، ولا ينوي الاستمرار في النادي بعد الموسم الجاري.

وأشار براتس إلى أن ميسي أخبر المقربين منه أنه سيعود إلى برشلونة فقط حال رحيل جيرارد بيكيه عن النادي، حيث يربط ليو عودته للكامب نو بمصير بيكيه، الذي يعاني من تهميش المدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم.

ويرتبط بيكيه بإمكانية وضع حداً لمسيرته مع البارسا بمجرد نهاية الموسم الجاري، في ظل فقدانه مكانه في تشكيلة البلوجرانا الأساسية في المباريات بقرار فني من زميله السابق، ومدرب الفريق الحالي، تشافي.

#ليونيل ميسي #ميسي #برشلونة

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