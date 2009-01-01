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الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين شمال وجنوب قطاع غزة

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين شمال وجنوب قطاع غزة



غزة / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين والصيادين شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق محافظة خان يونس فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه مركبة للصرف الصحي شرق بلدة خزاعة جنوب شرق خان يونس.

وذكرت المصادر إن جنود الاحتلال أطلقوا أيضا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه المزارعين شرق بلدة عبسان الجديدة شرق المحافظة خان يونس وأجبروهم على مغادرة أراضيهم دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وأضافت أن زوارق الاحتلال المتمركزة داخل بحر محافظة غزة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي السودانية والواحة شمالا، وحالت دون مواصلة الصيادين عملهم في البحر، حفاظا على حياتهم، التي تتعرض بشكل يومي لخطر الموت، بسبب الممارسات الإسرائيلية المستمرة بحقهم.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين، ورعاة الأغنام، وعمال محاجر الرمال، وكذلك الزوارق الحربية، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام وتعرض حياتهم للخطر وقد استشهد وأصيب العديد منهم على مدار السنوات الفائتة.

#الاحتلال #المزارعين #الصيادين #غزة

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