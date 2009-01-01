شاهد: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباكه في مخيم جنين

رام الله / سما /

أظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباكه لحظة اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل الشهيد رعد حازم.

وظهر في الفيديو المتداول لحظة قنص الشهيد المقاوم احمد علاونة برصاصة في راسه ادت الى استشهاده على الفور .

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن وإصابة تسعة بجروح مختلفة بينهم حالتان خطرتان خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم جنين، صواريخ مضادة على منزل عبد حازم والد الشهيد رعد حازم، واشتعلت النيران فيه، كما تم إحضار جرافة ثقيلة إلى المكان.