برنامج غزة للصحة النفسية يعقد دورة تدريبية بعنوان الصحة النفسية وإدارة الضغوط

غزة / سما /

عقدت دائرة التدريب والبحث العلمي ببرنامج غزة للصحة النفسية يوم الأربعاء 21 سبتمبر بالتعاون مع النيابة العامة السلطة القضائية بوزارة الداخلية بغزة دورة تدريبية بعنوان "الصحة النفسية وإدارة الضغوط"، بمشاركة 20 من الإداريين/ات العاملين/ات بالنيابة العامة مدارء دوائر ورؤساء أقسام ، حيث يقوم بالتدريب في هذه الدورة مجموعة من الأخصائيين/ات بالبرنامج، وذلك في قاعة التدريب بالمقر الرئيسي للبرنامج بغزة.

وتهدف هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تزويد المشاركين بمعلومات وتقنيات حول التعرف على مفهوم الصحة النفسية، و مفهوم الضغط النفسي والاحتراق الوظيفي، وكذلك اكتساب مهارات في الرعاية الذاتية.

كما ستتناول هذه الدورة العديد من الموضوعات الهامة منها" مقدمة في الصحة النفسية والوصمة من المرض النفسي، والضغوط النفسية والاحتراق الوظيفي، وكذلك الرعاية الذاتية.

والجدير ذكره أن برنامج غزة للصحة النفسية يهدف من خلال عقد هذه الدورات إلى خلق مناخ مناسب للتنمية الفعالة في المجتمع، وذلك بالحرص على تعزيز مكانة المرأة والرجل على حد سواء.