الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الشحام غدًا

القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسليم جثمان الشهيد محمد إبراهيم الشحام (21 عاماً) من بلدة كفر عقب شمال القدس، يوم غدٍ الخميس.

وبحسب المحامي مدحت ديبة، فإن الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد الشحام عند الساعة 11:30 مساءً عبر حاجز قلنديا، بحضور المحاميين وممثل العائلة ووالد الشهيد ثم نقله الى منزل جده في مخيم قلنديا.

وانتزعت عائلة الشهيد قراراً بتسليم جثمانه في 21 أيلول الجاري، بعد احتجازه في ثلاجات الاحتلال لأكثر من شهر ونصف.

وكان الشهيد الشحام قد استشهد في 15 آب / أغسطس الماضي، بعد أن أعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه من مسافة الصفر داخل منزله.