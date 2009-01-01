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استشهاد ضابط في الاستخبارات الفلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم جنين

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد ضابط في الاستخبارات الفلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم جنين



رام الله / سما /

استشهد المواطن أحمد علاونة، اليوم الأربعاء، برصاصة في الرأس، وأصيب9 بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطرتان، خلال اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية ان الشهيد علاونة ضابط في جهاز الاستخبارات الفلسطينية .

وبحسب مصادر محلية، فإن شابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال المواجهات، فيما أصيب ثلاث بالرصاص الحي والشظايا وصلت إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وأشارت المصادر إلى أن  قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية حاشدة اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلاً بصاروخ مضاد للدروع يعود للمواطن فتحي خازم، والد الشهيد رعد.

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