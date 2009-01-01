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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.  

"يديعوت احرونوت":  

- متظاهرات ايرانيات يكتبن: الحجاب ليس السبب بالثورة وانما نريد التغيير  

- الشاباك يحقق بوضع عائق على سكة حديد واعتقال شاب عربي واستجوابه قبل إطلاق سراحه

- الرئيس محمود عباس يهاتف هرتسوغ وغانتس في راس السنة العبرية  

- مواجهات عنيفة بالحرم القدسي واعتقال 14 مقدسيا  

- ايطاليا تنتخب اليمين الفاشي ولأول مرة سيدة ستقود ايطاليا  

- استطلاع للرأي في الجامعات الأميركية: نصف طلاب الجامعات يؤيدون حركة المقاطعة "BDS" 

"معاريف":  

- خطر على السكة الحديدية: اطلاق سراح فلسطيني حقق معه الشاباك بشبهة وضع عائق عليها 

- مواجهات عنيفة في الحرم القدسي والقدس الشرقية  

- على خلفية تهديد حزب الله: في اسرائيل يقدرون انه سيتم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قريبا جدا  

- التماس الى المحكمة العليا من قبل منظمات يمينية: الفلسطينيون يقيمون بلدة جديدة على اراضي دولة وخاصة لليهود دون ترخيص  

- اسرائيل تعارض ضم روسيا لمناطق محتلة في اوكرانيا  

"هآرتس":  

- روسيا ستضم محافظات شرق اوروبا  

- وزارة الخارجية الاسرائيلية في خطوة غير مسبوقة: لن نعترف بالضم  

- جرائم قتل في اسرائيل  

- تسبي برئيل يكتب: كفى للاحتلال يعيش "الابرتهايد"

#الصحف الإسرائيلية

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