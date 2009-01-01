فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
"يديعوت احرونوت":
- متظاهرات ايرانيات يكتبن: الحجاب ليس السبب بالثورة وانما نريد التغيير
- الشاباك يحقق بوضع عائق على سكة حديد واعتقال شاب عربي واستجوابه قبل إطلاق سراحه
- الرئيس محمود عباس يهاتف هرتسوغ وغانتس في راس السنة العبرية
- مواجهات عنيفة بالحرم القدسي واعتقال 14 مقدسيا
- ايطاليا تنتخب اليمين الفاشي ولأول مرة سيدة ستقود ايطاليا
- استطلاع للرأي في الجامعات الأميركية: نصف طلاب الجامعات يؤيدون حركة المقاطعة "BDS"
"معاريف":
- خطر على السكة الحديدية: اطلاق سراح فلسطيني حقق معه الشاباك بشبهة وضع عائق عليها
- مواجهات عنيفة في الحرم القدسي والقدس الشرقية
- على خلفية تهديد حزب الله: في اسرائيل يقدرون انه سيتم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قريبا جدا
- التماس الى المحكمة العليا من قبل منظمات يمينية: الفلسطينيون يقيمون بلدة جديدة على اراضي دولة وخاصة لليهود دون ترخيص
- اسرائيل تعارض ضم روسيا لمناطق محتلة في اوكرانيا
"هآرتس":
- روسيا ستضم محافظات شرق اوروبا
- وزارة الخارجية الاسرائيلية في خطوة غير مسبوقة: لن نعترف بالضم
- جرائم قتل في اسرائيل
- تسبي برئيل يكتب: كفى للاحتلال يعيش "الابرتهايد"