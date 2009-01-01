رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت احرونوت":

- متظاهرات ايرانيات يكتبن: الحجاب ليس السبب بالثورة وانما نريد التغيير

- الشاباك يحقق بوضع عائق على سكة حديد واعتقال شاب عربي واستجوابه قبل إطلاق سراحه

- الرئيس محمود عباس يهاتف هرتسوغ وغانتس في راس السنة العبرية

- مواجهات عنيفة بالحرم القدسي واعتقال 14 مقدسيا

- ايطاليا تنتخب اليمين الفاشي ولأول مرة سيدة ستقود ايطاليا

- استطلاع للرأي في الجامعات الأميركية: نصف طلاب الجامعات يؤيدون حركة المقاطعة "BDS"

"معاريف":

- خطر على السكة الحديدية: اطلاق سراح فلسطيني حقق معه الشاباك بشبهة وضع عائق عليها

- مواجهات عنيفة في الحرم القدسي والقدس الشرقية

- على خلفية تهديد حزب الله: في اسرائيل يقدرون انه سيتم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قريبا جدا

- التماس الى المحكمة العليا من قبل منظمات يمينية: الفلسطينيون يقيمون بلدة جديدة على اراضي دولة وخاصة لليهود دون ترخيص

- اسرائيل تعارض ضم روسيا لمناطق محتلة في اوكرانيا

"هآرتس":

- روسيا ستضم محافظات شرق اوروبا

- وزارة الخارجية الاسرائيلية في خطوة غير مسبوقة: لن نعترف بالضم

- جرائم قتل في اسرائيل

- تسبي برئيل يكتب: كفى للاحتلال يعيش "الابرتهايد"