رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، وقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين خلال مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدات وأحياء بمدينة القدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-خلال أعيادهم.. "الأقصى" ساحة لاعتداءاتهم

-الرئيس يعزى بوفاة يوسف كراجة والشيخ القرضاوي وبضحايا هجوم إطلاق النار في روسيا

-استطلاع: تأييد مطلق من قبل النخب الأكاديمية والثقافية لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة

-"فتح": شعبنا والقوى الوطنية ملتفون حول خطاب الرئيس و"حماس" كالعادة تغرد خارج السرب وتعيق جهود الجزائر بتحقيق الوحدة الوطنية

-الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يؤكد دعمه للرئيس والوقوف خلقه

-"مركزية فتح" تلتئم الجمعة برئاسة الرئيس

-الإعلان عن البدء في برنامج دعم وإسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

-اشتية: نحن في مرحلة إصلاح كبرى والتحدي الأكبر هو الاحتلال

-الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 28.5 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية لأسر فقيرة

-تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الإثنين المقبل

"الأيام":

-تواصل اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى.. شرطة الاحتلال تؤمن الحماية وتقمع المواطنين

-إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات ليلية عنيفة في بلدات وأحياء بالقدس

-"مجلس أمناء بيرزيت" يرحب بالتحكيم ويدعو النقابة للحوار ووقف الإضراب

-ارتفاع حصيلة غرق مركب الموت إلى مئة قتيل بينهم عشرة أطفال

-"مركزية فتح" تلتئم الجمعة برئاسة الرئيس

-الشارع الالتفافي الجديد يهدد بمصادرة أراضي الطيبة بالمثلث

-موسكو تستعد لضم أربع مناطق أوكرانية بعد فوز الأصوات المؤيدة في الاستفتاءات

"القدس":

-أكثر من 1300 مستوطن يقتحمون الأقصى واعتداءات على المصلين واعتقال 19 منهم

-إصابات بسلوان ومستوطنون ينصبون خياما شرقي بيت لحم

-استكمال مليون توقيع للعريضة الخاصة بدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام

-مجلس أمناء "بيرزيت" يؤكد التزامه باتفاق "الكادر"

-حملة فلسطينية لثني بريطانيا عن نقل سفارتها في تل أبيب للقدس