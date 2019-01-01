الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج في فلسطين الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 1.68% خلال شهر آب الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 105.11، مقارنة ﺒ 103.38 خلال شهر تموز.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 1.78%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 104.75 خلال الشهر المرصود، مقارنة ﺒ 102.92 خلال شهر تموز 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.76%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ،108.47 مقارنة بـ 107.66 خلال شهر تموز 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 6.65%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعا نسبته 4.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 26.59%، حيث بلغ متوسط سعر العنب 3.00 شواقل/كغم، ومتوسط سعر بلح اصفر 5.41 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون الأخضر 3.22 شيقل/كغم، ومتوسط سعر جوافة حبة كبيرة 11.26 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر تين حماضي 4.61 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخوخ 2.89 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 11.94%، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط سعر الزهرة 1.65 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف 2.01 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.56 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 1.54 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 2.26 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.00 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حلو 1.77 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطيخ 1.02 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء عريضة 2.67 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر الثوم الجاف 3.36 شيقل/كغم. سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 6.56%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 17.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 28.93 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 31.21 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 7.59 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 10 شواقل/1.8كغم، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 5.57%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.19%، خلال شهر آب 2022 مقارنة بشهر تموز 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.12%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 3.12%، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 1.44%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.30%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.97%، صناعة الملابس بنسبة 0.83%، صنع منتجات الألبان بنسبة 0.50%، وصناعة الاثاث بنسبة 0.39%.