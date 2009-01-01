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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو حارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حارا ولا يطرا تغير يذكر لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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