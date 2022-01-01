الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء الانضمام إلى روسيا

موسكو/سما/

أعلنت اللجان الانتخابية في مناطق الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، النتائج النهائية لفرز أصوات المقترعين.

أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن فرز جميع أصوات المقترعين في استفتاء الانضمام إلى روسيا أظهر أن 99.23٪ ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الانضمام.

وأعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية إيلينا كرافتشينكو، أن 98.54% من المقترعين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا أن 87.05% من المقترعين في المقاطعة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوروجيه تصويت 93.11% من المقترعين لصالح الانضمام إلى روسيا، بعد فرز جميع الأصوات.